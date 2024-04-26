Похолодание, ливни, аномальная жара: погода в Москве и Питере 27–28 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В майские праздники в столицу России придет тепло. Какая погода будет в Москве в предстоящие выходные, чего ждать в Санкт-Петербурге, где ожидаются ливни и аномальная жара?

Какая погода будет в выходные в Москве

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что 25 апреля в Москву пришел теплый сектор наступающего циклона.

«Столбики термометров же поднимутся до 20–22 градусов. Такая же теплая погода сохранится в пятницу, 26 апреля. Не исключено, что в некоторых районах Москвы пройдет небольшой дождь. Выходные будут без осадков, а температура воздуха составит 16–18 градусов тепла», — рассказал синоптик.

По данным сайта Foreca, погода в Москве в выходные будет более прохладной: к утру в воскресенье воздух может остыть до +7 градусов, ожидаются дожди. Только в начале следующей недели вернется майское тепло.

По данным сервиса «Яндекс Погода» все выходные в столице будет ливни, температура — от +15 до +18 градусов.

Чего ждать от погоды в Санкт-Петербурге

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что из центральной части России циклон уйдет в сторону Балтики.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что конец недели в Санкт-Петербурге будет определять циклон, названный немецкими метеорологами «Бирута». После прохладного четверга в пятницу температура воздуха в Петербурге начнет расти.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В пятницу без существенных осадков и +11…+13 градусов», — прогнозирует Леус.

Жителям Северной столицы не стоит в выходные ждать настоящего тепла: по данным Foreca, 27 апреля, несмотря на ясную погоду, воздух не прогреется выше +7 градусов. В воскресенье с приходом облачности постепенно начнет теплеть: ожидается до +13 градусов и слабые дожди. Аналогичная погода сохранится в Петербурге в течение недели.

Где в России наблюдается аномальная погода

Вильфанд рассказал ТАСС, что апрель принес аномальную жару во все регионы Южного федерального округа.

«Там просто лето наступило, во всех регионах Южного федерального округа повсеместно температура плюс 26–30 градусов!» — отметил метеоролог.

Он подчеркнул, что данный показатель на 7–13 градусов выше нормы. Сейчас в Крыму около 30, на черноморском побережье — 25–26, в Краснодарском крае — до 35, в Адыгее — до 36–38, в Ставропольском крае — 25-30, а у подножия Кавказских гор температура вовсе достигает 33 градусов.

Тем временем в соцсетях распространяются видеозаписи из Владивостока, куда из Китая пришла мощная песчаная буря. Как отмечает синоптик Евгений Тишковец, песок весной 2024 года летит по всей России, даже в Белгороде 24 апреля выпали осадки с песком.

Между тем, как отметил Вильфанд, большая часть азиатской территории России остается под снегом. Он подчеркнул, что это не является чем-то необычным. Однако в некоторых регионах погода меняется очень резко: как пишет «КП-Челябинск», после 30-градусной жары в северной части Челябинской области пошел мокрый снег, кое-где возник снежный покров, а местами — гололед.

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