Магнитные бури и барическая пила: что ждет Москву на неделе, как уберечься

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя может оказаться очень тяжелой для жителей Москвы, особенно чувствительных к колебаниям погоды. Что такое барическая пила, когда она окажется в Москве, есть ли опасность магнитных бурь на неделе, как сохранить хорошее самочувствие?

Что такое барическая пила, когда она придет в Москву

Бермин барическая пила — бытовой термин, которым синоптики называют резкие перепады атмосферного давления в течение короткого времени.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил, что она способна оказать сильное негативное воздействие на метеозависимых людей. Атмосферное давление будет колебаться на уровне от 732 до 755 миллиметров ртутного столба, предупредил он.

«Прогноз на неделю: 7 поражающих метеофакторов — холод, аномальные ливни, мокрый снег, заморозки, сильный ветер, магнитные бури и барическая пила», — объявил синоптик.

Тишковец рассказал, что неделя начнется с низкого давления в 732 мм рт. ст., но в четверг — пятницу произойдет сильный перепад: после «стремительного взлета» до 744 мм рт. ст. произойдет «обрушение», и затем в выходные вновь резкий рост до 755 единиц.

Когда ждать магнитную бурю

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) прогнозирует неустойчивое состояние геомагнитного поля 15 и 16 апреля. Кроме того, ученые спрогнозировали вспышку на Солнце 18 апреля.

Центр космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прогнозирует повышения геомагнитного фона в ночь на 15 апреля. Прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Могут происходить незначительные сбои радиосигнала, а также в работе электронной техники.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как быть метеочувствительным людям, как справиться с давлением и магнитными бурями

Магнитные бури могут оказывать значительное влияние на метеочувствительных людей. Как рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов и повышается риск аритмии.

«Достаточно пить больше жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — объяснил Гандельман.

Как отмечает Mosgorzdrav.ru, метеозависимость, как правило, является проявлением заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, артрита. Поэтому во время барической пилы врачи рекомендуют держать под рукой прописанные препараты. При плохом самочувствии метеозависимым людям могут помочь различные травяные чаи, в состав которых входит боярышник, мята, чистотел, пустырник, валериана, ромашка.

Основная рекомендация врачей: вести здоровый образ жизни со сбалансированным питанием, активным отдыхом и источниками необходимых биоэлементов. В плохую погоду необходимо сократить количество кофе и при этом увеличить в меню долю продуктов, богатых калием, магнием, кальцием, — это картофель, бананы, баклажаны, капуста, абрикосы, сухофрукты, шпинат, орехи.

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