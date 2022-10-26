«Лыжи пригодятся»: москвичам пообещали снежную и умеренную зиму Климатолог Терешонок: предстоящая зима в Москве будет снежной и умеренно холодной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая зима в Московском регионе будет снежной и умеренно холодной, рассказал «Москве 24» климатолог и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. По его словам, рекордных морозов в столице не ожидается — эксперт пообещал стандартные периоды оттепели и морозов.

Я считаю, что будет умеренно холодная зима. Будут и периоды оттепели, и морозов, но не столь сильных, какие были в истории. <...> Должна быть и снежная зима, поэтому лыжи пригодятся, — рассказал специалист.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 октября рассказал, что на севере и северо-западе столичного региона уже выпал первый снег, осадки зафиксировали в Шаховской и на метеостанциях Клина и Волоколамска. По его словам, в Москве 21 октября местами пройдет мелкий дождь. Столичный регион окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, ветер около 3,8 м/с, а дневная температура не превысит +7 °C, добавил метеоролог.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов отметил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и Подмосковье два-три года назад. Одновременно с этим он подчеркнул, что если теплое течение Гольфстрим кардинальным образом изменит направление в Северной Атлантике, в отдельных регионах может случиться похолодание на 15–20 градусов.