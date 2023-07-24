Люксовый спорткар сбил девушку и влетел в стену в Москве Дептранс: автомобиль Maserati сбил девушку и врезался в дом в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель автомобиля Maserati сбил девушку, после чего снес столб и далее врезался в стену здания, сообщает столичный Дептранс. Информация о пострадавших уточняется. Департамент опубликовал видео дорожного происшествия.

По сообщению Дептранса, авария произошла на Каланчевской улице в районе д. 29с2.

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