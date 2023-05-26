Люди застряли на аттракционе «Солнце Москвы» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы»

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ вновь остановилось, передает Telegram-канал SHOT. В кабинах аттракциона находятся люди. По данным канала, сейчас колесо прокручивают вручную.

По предварительным данным, причиной остановки колеса могла стать резкая смена погоды. Восстановить работу аттракциона планируется уже сегодня.

7 марта колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось вместе с пассажирами на полтора часа. Вместе с этим в кабинках отключилось отопление. Одному человеку стало плохо, ему понадобилась помощь медиков. В администрации парка пояснили, что неисправность также возникла из-за погодных условий. Аттракцион пришлось временно закрыть.

«Солнце Москвы» начало работу 10 сентября 2022 года. Оно заменило колесо обозрения имени 850-летия Москвы. К ободу аттракциона прикреплены 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В них действуют система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Его работа возможна при температуре воздуха от −10 до +40 градусов. Один оборот колеса длится примерно 19 минут.