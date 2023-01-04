Люди стоят в крупных очередях перед металлоискателями на Красной площади

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Красная площадь

В Москве очереди продолжительностью в десятки метров собираются на подходе к Красной площади. Жителям столицы и туристам приходится проходить через металлоискатели, чтобы попасть на главную площадь страны, сообщает MSK1.ru.

Несмотря на рамки, всех пропускают, как на конвейере. Не досматривают особо, — передает корреспондент MSK1.ru с места события

С 1 января каток возле Красной площади отменил бесплатные утренние сеансы. До 9 января популярная среди туристов точка работает в режиме выходного дня.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ «Мега Белая дача». Посетителей попросили срочно покинуть торговый центр через эвакуационный выход и отойти дальше от здания. В предыдущие дни эвакуировали людей из торговых центров «Водный», «Ривьера» и «Речной».