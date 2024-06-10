Люди пострадали из-за обрушения люльки автомобильного подъемника в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве двое людей пострадали из-за обрушения автомобильного подъемника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, также повреждена машина.

Поступило сообщение о падении подъемного механизма люльки на автомашине на Можайском шоссе возле дома номер 42, — рассказал собеседник.

Представитель экстренных служб добавил, что пострадавших осматривают врачи. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшедшего.

Ранее около 15 человек пострадали и двое погибли в результате обрушения балкона в ночном клубе Rich мексиканского города Сан-Луис-Потоси. Балкон не выдержал веса людей и рухнул с шестиметровой высоты. ЧП произошло во время выступления музыканта Кевина Морено. Власти выяснили, что заведение не имело разрешений для проведения масштабного мероприятия.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало отсутствие контроля за толпой, которая пришла на концерт в ночной клуб. В настоящее время вся площадь Plaza Alttus вместе с заведением закрыта для посещения. Правоохранители ведут расследование, устанавливают обстоятельства трагедии и виновных в ней.