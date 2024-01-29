Любители передвижной бани оказались на скамье подсудимых Суд оштрафовал людей, выбежавших полуголыми из передвижной бани в «Москва-Сити»

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Пресненский суд Москвы наложил административные штрафы в размере 1000 рублей каждому на граждан, которые парились в передвижной бане в районе делового центра «Москва-Сити», заявили в пресс-службе суда. Отмечается, что они выбегали из парилки в трусах и прыгали в снег. Мужчин обвинили в мелком хулиганстве.

Установлено, что группа лиц при значительном скоплении граждан выбегала из передвижной бани в нижнем белье, они окунались в снег, нарушая тем самым общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте, — говорится в итоговом решении.

Между тем терапевт Анастасия Тимощенко считает, что ныряние в снег сразу после бани опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Неподготовленному человеку это может грозить инсультом или инфарктом, добавила она. По словам специалиста, опасность такого переохлаждения заключается в резком спазме сосудов и возможном нарушении кровообращения на фоне этого.

Как ранее рассказал основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов, если разумно париться при температуре 60 градусов, то ходить в баню можно два-три раза в неделю. По его словам, общественную баню достаточно посещать раз в неделю. Он отметил, что каждый день ходить в баню с вениками не нужно. Есть 300 дней в году, в которые с организмом можно делать все что угодно, но нужно выделить 60 дней в году бане, чтобы очиститься, подытожил эксперт.