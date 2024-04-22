Любители березового сока погубили сотни молодых деревьев в Подмосковье Дендролог Михайлов напомнил о запрете сбора березового сока с молодых деревьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сборщики березового сока уничтожают молодые деревья в лесах Московской области, сообщает MK.RU. По данным издания, теперь сотни саженцев могут высохнуть и погибнуть. Портал выяснил у дендролога Олега Михайлова, что браконьеры нарушают базовые правила сбора этого напитка.

Михайлов пояснил, что в России запрещается брать сок с молодых деревьев. По его словам, при толщине ствола не менее 20 см в диаметре допускается делать лишь один срез на дереве. Если дерево толще, например 30 см в диаметре, можно сделать 2–3 отверстия, отметил он.

Эксперт напомнил, что при сборе березового сока категорически запрещается пользоваться топором, поскольку он может нанести дереву непоправимый вред. Он посоветовал проделывать отверстия дрелью или шуруповертом.

Такие отверстия хорошо зарастают и не доставляют проблем организму березки. Отмеряем от земли 30–40 см и сверлим отверстие глубиной 2–3 см, глубже делать смысла нет, сок движется неглубоко от коры дерева, — рассказал эксперт.

Дренажным приспособлением может стать трубочка либо «лоточек» из бересты, по которому будет стекать сок, добавил Михайлов. По его словам, с одного дерева можно собрать не более литра сока. После этого необходимо заделать отверстие в дереве мхом, пробкой или воском, подчеркнул дендролог. Он объяснил, что так растение сможет быстро оправиться от «ранений».

Дендролог, лесовод кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Никитин ранее рассказал, что с приходом весны некоторые россияне начали собирать березовый сок, однако нужно помнить, что его не стоит собирать, когда листья дерева уже распускаются. По его словам, также нельзя собирать сок в оцинкованную тару.