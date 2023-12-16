«Лучший политик»: Плющенко призвал сплотиться вокруг Путина Плющенко: Путин — лучший политик и «номер один» в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Президент РФ Владимир Путин является лучшим политиком в мире, а страна должна сплотиться вокруг него, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на собрании инициативной группы в «Зарядье» по выдвижению действующего главы государства на президентские выборы. Он также назвал действующего лидера страны легендой и настоящим главнокомандующим, передает корреспондент NEWS.ru.

Как подчеркнул фигурист, он гордится тем, что русский. Кроме того, спортсмен признался, что никогда не думал уехать за границу или представлять другую страну. Плющенко выразил уверенность, что впереди Россию ждет лучшее.

Я хочу всем пожелать, чтобы мы сплотились вокруг нашего лидера, поддержали и шли нога в ногу, плечо к плечу, потому что страна растет, встает на ноги. И будет только лучше. Путин — «номер один» во всем мире, он действительно лучший политик, — отметил Плющенко,

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала верить в Россию и русский народ и назвала Владимира Путина синонимом этой веры. По ее словам, в инициативную группу входят люди, ответственные за будущее страны.

Как считает режиссер Никита Михалков, сегодня Путин — единственный реальный, мощный лидер мировой политики. Он считает, что те россияне, которые не поддерживают президента РФ, «либо глупы, либо вредны».

Инициативная группа избирателей сегодня в Москве приняла решение о выдвижении Владимира Путина на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. С этого момента официально начинается его предвыборная кампания.