«Ловит запахи»: обнюхивающая новый вольер панда Катюша попала на видео Директор Московского зоопарка Акулова показала панду Катюшу, изучающую вольер

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Маленькая панда Катюша, осваивающая уличный вольер Московского зоопарка, попала на видео, кадрами поделилась генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. Глава зоопарка призвала обратить внимание на то, как зверек ловит запахи.

Катюша изучает каждый сантиметр вольера, обратите внимание, как она «ловит» запахи, — написала Акулова.

На кадрах видно, как детеныш прогуливается по бревенчатой тропинке вольера и пытается забраться на большое дерево. При этом Катюша внимательно обнюхивает окружающие предметы.

Ранее Акулова показала видео, на котором панда Катюша начала свое утро с завтрака в виде бамбуковой веточки. Директор зоопарка отметила, что малышка наслаждалась едой, так как ей не нужно куда-то спешить. На опубликованных кадрах Катюша грызет ветку, лежа на трех бревнах. Панда выбрала не самую удобную поверхность, однако это не помешало ей насладиться завтраком. За весь прием пищи Катюша даже не встала с бревен.

До этого Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, которая плещется в бассейне под присмотром мамы Диндин. На кадрах видно, как медвежонок наслаждается чистой водой и пытается играть с родительницей.