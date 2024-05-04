Лосиха устроила променад по Москве и попала на видео В Москве не могут поймать молодую лосиху под дозой снотворного

По Москве всю субботу, 4 мая, ловят молодую лосиху, которая забрела в столицу еще утром, сообщил Telegram-канал SHOT. Очевидцы заметили животное в парке «Сосенки», а затем оно перебралось к жилым домам в Зюзино. Жители столицы сняли лосиху на видео.

Отмечается, что животное пытаются поймать с утра. В него несколько раз стреляли с балкона дротиками со снотворными препаратами. Сейчас ветеринары ждут, когда лосиха уснет, чтобы осмотреть ее и вывезти в Битцевский лес.

Ранее в поселке Европа Одинцовского округа Московской области заметили дикую лисицу, которая оказалась в сложном положении из-за капкана на лапе. Животное с облезлой шерстью и худощавым телом бродит по улицам поселка и ищет еду. Местные жители захотели помочь хищнику. Они попытались вызвать специалиста по отлову животных, однако поймать лису пока не удалось.

Также стало известно, что девушка из Сибири нашла и выходила детеныша пантеры, который не смог бы выжить в одиночку в дикой природе. Ей удалось вылечить и приручить животное. Пантера получила кличку Луна, она живет вместе с другим питомцем сибирячки — ротвейлером Вензой. Животные подружились, они вместе гуляют и играют.