В московском районе Новогиреево лось решил искупаться в Кошачьем пруду, пишет «360». Местные жители заметили животное и вызвали спасателей.
В экстренные службы поступило несколько звонков от очевидцев. Жители сообщили, что лось купался в Кошачьем пруду на Свободном проспекте примерно с пяти часов утра. Из-за этого у водоема собралась толпа людей.
Я вышел из подъезда, народу человек 15–20 стояли смотрели, двое-трое снимали тоже, — поделился один из очевидцев.
Другие жители отметили, что молодой лось был замечен около проезжей части по Зеленому проспекту. По их словам, животное убежало в сторону школы, после чего лося заметили между жилыми домами.
Ранее лось сбил с ног женщину на улице Бекетова в городе Салавате Республики Башкортостан. Отмечается, что юное животное долгое время бегало по городу. Женщина гуляла с собакой, поэтому лосенок испугался лая и с разбега сбил горожанку с ног. Пострадавшая отделалась синяками. Охотники и спасатели искали животное, но смогли обнаружить лишь следы копыт, которые уходят в лес.
До этого маленький лосенок в Ленинградской области наткнулся на видеоловушку Павла Глазкова. Затем недалеко от лосенка появилась его мать. Сам малыш осторожно подобрался к видеоловушке, не спеша переставляя лапы.