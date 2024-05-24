Лось решил искупаться в московском пруду В Новогиреево лось искупался в Кошачьем пруду

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В московском районе Новогиреево лось решил искупаться в Кошачьем пруду, пишет «360». Местные жители заметили животное и вызвали спасателей.

В экстренные службы поступило несколько звонков от очевидцев. Жители сообщили, что лось купался в Кошачьем пруду на Свободном проспекте примерно с пяти часов утра. Из-за этого у водоема собралась толпа людей.

Я вышел из подъезда, народу человек 15–20 стояли смотрели, двое-трое снимали тоже, — поделился один из очевидцев.

Другие жители отметили, что молодой лось был замечен около проезжей части по Зеленому проспекту. По их словам, животное убежало в сторону школы, после чего лося заметили между жилыми домами.

Ранее лось сбил с ног женщину на улице Бекетова в городе Салавате Республики Башкортостан. Отмечается, что юное животное долгое время бегало по городу. Женщина гуляла с собакой, поэтому лосенок испугался лая и с разбега сбил горожанку с ног. Пострадавшая отделалась синяками. Охотники и спасатели искали животное, но смогли обнаружить лишь следы копыт, которые уходят в лес.

До этого маленький лосенок в Ленинградской области наткнулся на видеоловушку Павла Глазкова. Затем недалеко от лосенка появилась его мать. Сам малыш осторожно подобрался к видеоловушке, не спеша переставляя лапы.