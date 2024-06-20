Ливневые заряды обрушились на Москву и Подмосковье Сильные дожди начались в разных районах Москвы и Подмосковья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В разных районах Москвы и Московской области начались интенсивные дожди, сообщает ТАСС. Ливень идет в столичных районах Раменки и Чертаново, подмосковных Жуковском и Химках.

Дожди отмечают в районе улицы Мосфильмовской, железнодорожной платформы Серп и Молот, станций метро «Тургеневская», «Теплый стан» и «Третьяковская», около стадиона «Лужники».

Осадки носят локальный характер, и речь о разгуле стихии, о которой предупреждали синоптики, пока на идет. В районе Казанского вокзала началось прояснение, в центре Москвы и в округе станции метро «Аэропорт» тучи сгущаются, в Солнцеве — морось.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что залповые ливни ожидаются в Москве 20 июня, выпадет 36% от месячной нормы осадков. Он добавил, что температура в столице остается на четыре градуса выше положенного в июне.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений. По словам синоптика, воздух, поступающий с юго-запада, очень теплый и влажный. В сочетании с нормальным давлением это создает неустойчивость в атмосфере. В период солнцестояния солнечные лучи прогревают поверхность, вызывая подъем теплого влажного воздуха. Это приводит к образованию облаков и интенсивным осадкам, сказал синоптик.