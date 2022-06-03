Ливень затопил станцию метро «Рижская» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь в Москве

Станцию Рижская столичного метрополитена затопило из-за обрушившегося на Москву дождя. Из стока, оборудованного в холе, начала выходить вода, полностью залившая пол.

Реконструкция заняла полтора года. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, специалисты практически заново выполняли гидроизоляцию эскалаторного хода.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее москвичей предупредили о грозе и резких порывах ветра до 17 метров в секунду. По мнению синоптиков, непогода не покинет столицу, как минимум, до 15 часов.