Станцию Рижская столичного метрополитена затопило из-за обрушившегося на Москву дождя. Из стока, оборудованного в холе, начала выходить вода, полностью залившая пол.
Реконструкция заняла полтора года. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, специалисты практически заново выполняли гидроизоляцию эскалаторного хода.
В настоящее время станция работает в штатном режиме.
Ранее москвичей предупредили о грозе и резких порывах ветра до 17 метров в секунду. По мнению синоптиков, непогода не покинет столицу, как минимум, до 15 часов.