Ливень 6 июня, молнии, пожар на ВДНХ: когда в Москве закончатся дожди?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверг принес в Москву мощнейшие ливни, превратив улицы в потоки воды. Когда в столице кончатся дожди, что случилось с детским садом на ВДНХ, есть ли угроза наводнений?

Что с погодой в Москве, когда закончится ливень

В Москве второй день подряд идут мощнейшие ливни с грозами. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что причиной стал циклон, центр которого расположен над востоком европейской части России. О приходе ливня было известно заранее.

«Температура воздуха в столице до +26, по области до +27. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 2–7 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы. В пятницу кратковременный дождь и плюс 23–25», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

5 июня на Москву пролилось около 2/3 от июньской нормы дождей, сообщает центр «Фобос». На базовой метеостанции на ВДНХ в осадкомеры попало 53 мм воды, ливень стал самым сильным в XXI веке.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что ливень в Москве начался с «сухой грозы», когда разряды проскакивают между облаками, но не достигают земли. Благодаря активному нагреву кучевые облака выросли до такого уровня, что на севере и юго-западе столицы прошел крупный град.

Foreca прогнозирует, что дождь в Москве закончится после 20:00. Сервис «Яндекс. Погода», однако, предсказывает, что с 21:00 снова начнется дождь. В пятницу ливень может хлынуть около полудня, но вскоре прекратится.

Куда попала молния на ВДНХ

Telegram-канал SHOT сообщил о буйстве молний во время грозы 6 июня. Удар молнии поджег крышу частного детского сада «Детское посольство» в районе ВДНХ на Проспекте мира. 19 детей эвакуировали, пожарным удалось потушить пожар, а в результате возгорания обрушились перекрытия между первым этажом и мансардой на площади 30 кв. м. Пострадавших не было.

Кроме того, SHOT показал детский велосипед, который расплавил удар молнии в районе Свиблово на улице Снежной. Ребенок вместе с матерью немного раньше отошли от велосипеда, который превратился в спекшуюся массу пластика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где затапливает Москву, есть ли угроза

MSK1.RU пишет, что в Москве много улиц затоплены, застревают и люди, и машины. Так, улица 800-летия Москвы оказалась полностью затоплена, там не проехать.

Из-за сильного дождя в центре столицы затопило ТЦ «Павелецкая Плаза» рядом с метро, огромная площадь подтопления у метро «Озерная». Пресс-служба МЖД сообщила подтоплении переходов на станциях Верхние Котлы и Бирюлево-Товарная.

Какая погода в Санкт-Петербурге

Северная столица также переживает ливень, грозу и существенное похолодание. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в течение 6 июня ожидаются грозы, ливни, град и усиление порывов ветра до 18–23 м/с. В силу этого синоптики решили выпустить штормовое предупреждение.

Михаил Леус отмечает, что Санкт-Петербург оказался на пути холодного атмосферного фронта, который пересекает регион с запада на восток.

«Температура воздуха плюс 24–26, в Ленинградской области плюс 21–26, на востоке области до плюс 29 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В пятницу без существенных осадков и плюс 19–21», — сообщил Леус.

По данным Foreca, в Петербурге дождь закончится после 21:00. Отмечается значительное похолодание, до +15 градусов ночью. В пятницу погода в Северной столице будет ясной и прохладной, воздух прогреется не выше +19.

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