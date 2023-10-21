Лиса пыталась пробраться в детский сад, но попала в неловкую ситуацию Лиса застряла при попытке пробраться в один из детсадов Москвы

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Лисица проникла на территорию детского сада в Москве, передает «Мослента». Она подкопалась под веранду, однако застряла, не завершив дело.

На помощь дикому животному подоспели столичные спасатели. По информации издания, они достали лису из-под веранды невредимой. После этого животное отвезли подальше от города и выпустили в лесополосу. Никто из детей во время «нападения» лисицы не пострадал.

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