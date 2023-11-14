Школьник отравился, выпив чай бренда известного блогера SHOT: школьник выпил рекламируемый блогером Владом А4 лимонад и отравился

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Учащийся школы в Левобережном районе Москвы выпил чайный напиток, который рекламировал блогер Влад Бумага (a.k.a Влад А4), после чего получил отравление, сообщает Telegram-канал SHOT. В учебное заведение вызвали бригаду скорой помощи.

Канал уточняет, что 12-летнему ребенку стало плохо на перемене. Он пожаловался учителям на плохое самочувствие, те в свою очередь позвонили в скорую помощь. По информации канала, мальчик рассказал врачам, что незадолго до ухудшения самочувствия купил в школьной столовой чайный напиток Lava Lava. После того как он его выпил, школьник резко почувствовал тошноту.

Приехавшая в школу мать от госпитализации сына отказалась. Напиток взяли на экспертизу, администрация учебного заведения и комбинат питания проводят служебную проверку.

В конце октября 20 учеников интерната «Орел» в Луховицах получили отравление. Причиной стала ротавирусная инфекция. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

До этого житель Санкт-Петербурга купил на ужин шаурму в ларьке и отравился. На следующий день его состояние ухудшилось, однако он все равно пошел на работу. Там же у него началась рвота. Пострадавший отправился домой, а позднее перестал выходить на связь. Мужчина скончался, его тело обнаружила девушка в его квартире.