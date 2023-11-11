Лицо Пушкина без крестов в Шереметьево привлекло внимание МВД Mash: МВД проверит отсутствие крестов на изображении Пушкина в Шереметьево

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

В здании терминала C1 международного аэропорта Шереметьево

Сотрудники Министерства внутренних дел России проверят отсутствие православных крестов на изображении А. С. Пушкина в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, заявление в полицию написала учительница английского языка из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая возмутилась всеобщим «крестопадом».

Как передает канал, педагог считает осознанным нарушением религиозных чувств людей отсутствие христианских символов на «патриотических» плакатах, картинах или граффити. Учительница негативно высказалась из-за грубого нарушения прав на свободу вероисповедания и обратилась в правоохранительные органы. Россиянка также просит сотрудников полиции разобраться с неизвестной медицинской организацией, которая опубликовала в социальных сетях пост-поздравление с изображением храма без крестов.

Ранее священник РПЦ протоиерей Константин Харитонов заявил, что Церковь выступает против изображения крестов на православных иллюстрациях, чтобы избежать рисков осквернения христианства. По его словам, в особенности это касается продукции для потребления, которая, в частности, продается в церквях. При этом он уверен, что изображение крестов на символах государства и городов обязательно должно присутствовать.