Лифт с женщиной и трехлетним ребенком упал в подвал в Южном Бутово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лифт сорвался в подвал в одном из домов на юго-западе Москвы, в момент происшествия в нем находились женщина и трехлетний ребенок, сообщает «360» со ссылкой на источник. Инцидент произошел в районе Южное Бутово.

Уточняется, что лифт, вероятно, упал с первого этажа. По данным канала, женщина с ребенком не пострадали. Они выбрались из лифта самостоятельно.

Ранее в Нижнем Тагиле молодая женщина с маленьким ребенком в коляске застряла в неисправном лифте, свесившись вниз головой из открытых дверей. В такой позе она находилась более получаса, при этом коляска с младенцем оставалась внутри лифта. Женщина возвращалась домой после прогулки и завезла коляску с ребенком в кабину лифта, а когда стала входить сама, тот внезапно поехал вверх с открытыми дверями.

В результате женщина повисла вниз головой, оказавшись буквально зажатой между первым и вторым этажами. Коляска с ребенком перевернулась. Спасателей пришлось ждать около 35 минут. Молодая мама получила серьезные травмы, включая множественные переломы, вывихи и порванные связки. Ребенок физически не пострадал. По словам жильцов дома, лифт много лет был в неисправном состоянии.

До этого лифт с людьми упал в Петербурге в двухэтажном доме на улице Циолковского. Пострадали два человека. На место прибыли спасатели, они вытащили пострадавших мужчин и передали их медикам.