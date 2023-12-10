Лидер «Ногу свело!» нашел способ продать московскую квартиру SHOT: лидер «Ногу свело!» переоформил московскую квартиру на жену

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Максим Покровский

Telegram-канал SHOT, сообщает, что лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переоформил московскую квартиру на свою жену. По его данным, на такой шаг музыкант пошел, чтобы поскорее продать недвижимость, которую никто не хочет покупать.

Как выяснил канал, речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров в районе метро «Митино», которую Покровский приобрел в 1999 году. Согласно информации SHOT, сделка была зарегистрирована 15 ноября, однако лот будет выставлен на продажу, когда супруга Покровского Татьяна завершит оформление всех документов. Канал пишет, что квартира выставлена на продажу за 25,7 млн рублей, при этом ее кадастровая стоимость составляет всего 15,9 млн рублей.

Ранее уже сообщалось, что музыкант пытается избавиться от четырехкомнатной квартиры. Последний раз соседи видели Покровских в квартире около года назад. По словам собеседника SHOT, семья лидера «Ногу свело!» не может продать квартиру из-за юридических тонкостей. Так как Покровский не может вернуться в Россию, он планирует переоформить жилье на жену Татьяну, чтобы она заключила сделку с возможным покупателем в Москве. Ей также нужно будет выписать из квартиры детей — оставшегося в России 28-летнего сына Илью и 18-летнюю дочь Таисию.

До этого стало известно, что российская журналистка Ирина Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избавилась от последнего имущества в России после отъезда в Израиль. Она продала свой Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска. Кроссовер она уступила за четыре миллиона рублей. Незадолго до этого интервьюер продала свою двухкомнатную квартиру на Палехской улице в Москве за 9 млн рублей.