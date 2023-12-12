Lexus врезался в другой автомобиль в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Новом Арбате в Москве водитель Lexus потерял управление и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. На данный момент нет информации о пострадавших.

Водитель иномарки совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, — заявили в ведомстве.

В главке добавили, что авария случилась около 21.55 на улице Новый Арбат, 19. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что Lexus врезался в припаркованный автомобиль. ДТП не повлияло на движение транспорта.

На улице Новый Арбат (в районе дома 19) автомобиль не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, — заявили в департаменте.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс. Причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В больницу доставили троих детей из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus, остальных детей врачи осмотрели на месте.