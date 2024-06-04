Летевший в Шереметьево самолет резко сошел с курса Самолет Smartavia резко сменил курс и сел в другом месте по пути в Шереметьево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Шереметьево, резко сошел с курса и приземлился в другом месте, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, борт совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Из-за грозы самолет приземлился в Домодедово. Пассажиров лайнера какое-то время не выпускали из салона, однако после им все же разрешили покинуть борт.

К воздушному судну подвезли трап, людям предложили дождаться дозаправки самолета и вылета лайнера в Шереметьево. Однако большинство пассажиров отказались и решили покинуть авиагавань.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в Красноярском крае в аэропорту Диксон самолет авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В момент происшествия на борту лайнера находились 23 пассажира.

До этого несколько самолетов, летевших в Казань, были перенаправили на запасные аэродромы. Как сообщили в пресс-службе городского аэропорта, рейсы были приняты в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и московском Внуково.