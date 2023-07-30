Самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси приземлился в Шереметьево

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Пассажирский самолет с неисправным шасси, следовавший из Улан-Удэ в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Для встречи Boeing к месту посадки были направлены дополнительные силы пожарных.

Самолет совершил благополучную посадку, — сказал собеседник агентства.

Судно находилось в пути около шести часов.

Ранее вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур.

По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 13 человек, из которых шестеро погибли, а остальные получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.

До этого у пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» вечером 24 июля при взлете отказали два двигателя. Лайнер должен был лететь из Саратова в Москву, но в итоге рейс пришлось отложить.

6 июля самолет Ан-2, арендованный для патрулирования Кировской базой авиационной и наземной охраны лесов, совершил аварийную посадку. На борту судна находились пять человек — пилот и четыре парашютиста. Никто из людей на борту не пострадал.