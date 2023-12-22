Лепс, SHAMAN, «Щелкунчик»: куда пойти в выходные, 23–24 декабря, в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Впереди у москвичей последние выходные перед новогодними праздниками. Какие звезды выступают в столице в будущие выходные, какие кинопремьеры можно увидеть в московских кинотеатрах, какие спектакли играют в театрах и куда можно сходить 23–24 декабря с детьми?

Какие концерты пройдут в Москве в выходные

Рок-событием предстоящих выходных станет появление 24 декабря на сцене «Клуба 1930» группы Therr Maitz вместе с создателем шоу LAB Антоном Беляевым. Специальный предновогодний концерт предназначен для тех, кто не смог попасть на шоу на VK Stadium.

23 декабря в клубе «16 Тонн» выступает группа Вячеслава Петкуна «Танцы Минус» со второй частью двойного предновогоднего концерта.

В субботу, 23 декабря, любителям музыки полегче можно потанцевать на «Дискотеке 80–90-х» в Культурном центре «Меридиан» у метро «Калужская». А в воскресенье состоится большой предновогодний концерт «Рождество с Григорием Лепсом». На шоу в «Крокус Сити Холл» соберутся многочисленные российские звезды, в том числе Филипп Киркоров, Лариса Долина, SHAMAN, Emin, Александр Панайотов и многие другие.

Для любителей академической музыки перед католическим Рождеством открывается широкий выбор концертных программ. 23 декабря на ВДНХ пройдет новогодний концерт HighTime Orchestra с музыкой Федерико Эйнауди.

24 декабря, в воскресенье, рождественским концертом Ave Maria в Соборной палате выступит французская сопрано Карина Деборд в сопровождении российского органиста Федора Строганова.

Какие фильмы выходят на широкий экран в России

Большинство кинопремьер на предпоследней неделе 2023 года состоятся в пятницу, а в субботу и воскресенье новые фильмы можно будет посмотреть на большом экране без очередей и суеты.

Любители фильмов ужасов в выходные смогут посмотреть «перезагрузку» классики жанра: «Крик. Ночь перед Рождеством» (в 2023 году тот же режиссер Тайлер Макинтайр выпустил «Пять ночей с Фредди»). Биографическая драма представлена картинами Майкла Манна «Феррари» о знаменитом гонщике Энцо Феррари, переживающем кризис после гибели сына, и «Последний стрелок» о 92-летнем ветеране высадки в Нормандии, который сбегает из дома престарелых, чтобы почтить память боевых товарищей.

Свежее российское кино представлено семейной комедией Олега Асадулина «Новогодний ол инклюзив», в которой двум непохожим друг на друга семьям предстоит ужиться на Новый год в арендованном особняке; и комедией положений молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова «Вредная привычка».

Любителей киноэкзотики в выходные могут порадовать южнокорейская драма «Мистер и миссис Икс» и индийская комедия «Дунки» об индийских мигрантах, нелегально пробирающихся в США.

Фото: Пресс-служба «НМГ Кинопрокат» Кадр из фильма «Вредная привычка»

Что покажут в театрах Москвы

В театре «Ленком» в выходные будут показывать «Поминальную молитву» по пьесе Григория Горина. Зрители увидят на сцене Дмитрия Мальцева, Андрея Леонова и Олесю Железняк.

24 декабря пройдет второй показ Режиссерской лаборатории «Марка Марка», в ходе которой молодой выпускник ГИТИСа Лев Северухин представит фрагмент из пьесы «Синие кони на красной траве», которую 45 лет назад поставил Марк Захаров.

Большой театр в выходные покажет классический предновогодний балет «Щелкунчик», который традиционно пользуется большой популярностью у зрителей. Увы, по данным билетных касс, билетов уже нет ни на Историческую сцену, ни на Новую сцену Большого, где идет «Свадьба Фигаро».

А в Театре.doc 24 декабря покажут пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска», которую поставил худрук театра Михаил Угаров. Это абсурдная комедия, действие которой происходит в полицейском участке.

Куда сходить с детьми

В Большой театр на «Щелкунчика» попасть невозможно, однако в Дарвиновском музее 23 декабря пройдет свой «Щелкунчик. Сказка с органом и песочной анимацией», которая представляет классическую музыку в образах, подходящих для детей.

В кинотеатрах Москвы идет новый полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» — добрая повесть о дружбе в волшебном мире, над которой классик японской анимации Хаяо Миядзаки работал с 2016 года.

Кроме того, 23 и 24 декабря на разных площадках пройдет множество различных новогодних елок: «Ушастые елки» с Чебурашкой будут идти в концертном зале «Москва», «Елка Детского радио» — в гостинице «Космос», «Елка у каскадеров. Тайна планеты Роботов» — в кинопарке «Мастер Панин» и «Елка телеканала „Карусель“» — в «Крокус Сити Холл».

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