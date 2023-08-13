Легковушка перевернулась после столкновения с грузовиком в тоннеле в Москве Дептранс: в Лефортовском тоннеле легковушка въехала в грузовик и опрокинулась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в Лефортовском тоннеле водитель легкового авто врезался в грузовик, после чего его машина перевернулась, сообщили в столичном дептрансе. Информации о погибших и пострадавших нет. Движение на данном участке Третьего транспортного кольца затруднено.

В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. В результате один автомобиль опрокинулся. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — говорится в сообщении дептранса.

Ранее на Варшавском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. Как заявили в столичном дептрансе, в результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Сети появились кадры, на которых видно, что автомобиль лежит на дороге крышей вниз.

До этого 28-летний иностранец угнал машину такси и врезался в светофор в районе Садово-Сухаревской улицы в Москве. По данным полиции, мужчина был пьян. В МВД отметили, что водитель такси оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался угонщик.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК РФ).