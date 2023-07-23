Легковой автомобиль «обнял» столб в результате смертельного ДТП в Москве Один человек погиб в результате аварии на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Смертельная авария с участием легкового автомобиля произошла в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. По информации ведомства, инцидент случился на Ленинском проспекте неподалеку от дома №123. Уточняется, что водитель легковушки скончался на месте.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль буквально «обнял» столб в результате сильного столкновения. На месте происшествия присутствуют сотрудники ДПС и скорой помощи. Водителей призвали выбирать пути объезда во избежание пробок.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Заняты три полосы из пяти в сторону центра, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Электростали. Водитель легкового автомобиля сбил пожилую пару, после чего скрылся с места аварии. Женщина погибла от полученных травм, ее супруг доставлен в больницу. Виновника происшествия удалось задержать чуть позднее, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария с шестью погибшими также произошла на трассе в Самарской области. Водители двух автомобилей превысили допустимое число пассажиров. Сообщается, что ранее оба мужчины привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.