В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов ниже ноля, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведущего научного специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца. Местами в субботу в московском регионе ожидается ледяной дождь. Скандинавский антициклон принесет в регион практически январские морозы.

Если в ночь на пятницу воздух остынет до минус 5 — минус 10, днем минус 1 — минус 6, то в ночь на субботу уже ударят настоящие январские морозы — в Москве минус 10 — минус 12, по области минус 9 — минус 14, на севере и северо-востоке Подмосковья местами до минус 15 — минус 20, — говорит Тишковец.