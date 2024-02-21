Ледяная глыба рухнула на голову 17-летней девушки в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 17-летняя девушка пострадала при падении глыбы льда с крыши дома, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Происшествие случилось в центре города на Смоленской набережной. Врачи диагностировали у подростка сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой поступила 17-летняя девочка. Травмы получены в результате падения льда с крыши дома на Смоленской набережной, — заявил собеседник агентства.

После медицинского обследования пострадавшую отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Аналогичное ЧП ранее произошло в районе улицы Пресненский Вал в центре российской столицы. Там глыба льда упала с крыши здания на голову 23-летней девушки. Пострадавшая получила травму, в результате которой открылось кровотечение.

До этого кусок льда упал на крышу автомобиля в Уфе, в результате чего пострадала находившаяся внутри машины 24-летняя девушка. Она потеряла сознание и была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Транспортное средство получило значительные повреждения, в частности, было разбито лобовое стекло.