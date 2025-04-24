Леденящие дожди и холод до –10? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

В Москве в начале мая прогнозируется похолодание, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 1 по 9 мая, ждать ли леденящих дождей и холода –10 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале мая

По словам Татьяны Поздняковой, в первой декаде мая в Москве будет стоять прохладная погода, но большого количества осадков не ожидается.

«Приближается последний месяц весны. Уже сейчас расчеты показывают, что начало мая не порадует теплом, хотя и особых осадков не ожидается. В Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до +13–14 градусов, а количество осадков составляет 60–65 мм. С вероятностью около 90% в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах +1–1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы составляет около 50%. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы. По прогнозу, вторая неделя мая начнется с роста атмосферного давления, давая надежду на погожую погоду в День Победы», — пояснила она.

По данным метеорологических сервисов, с 1 по 4 мая в российской столице дневная температура поднимется до +14–16 градусов, ночью — до +6–8 градусов. Осадки маловероятны. Облачность будет переменной, ветер слабым (2–3 м/с), а давление — 745–750 мм ртутного столба.

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С 5 по 7 мая ситуация резко изменится. Арктический циклон принесет похолодание до +4–7 градусов днем и +2–4 градусов ночью. Вероятны мокрый снег и дожди, особенно 6 мая, когда интенсивность осадков достигнет 2,8 мм. Ветер усилится до 5–6 м/с, что усилит ощущение холода.

С 8 по 9 мая температура начнет восстанавливаться. Днем будет +10–14 градусов, ночью — до +3–6 градусов. Облачность уменьшится, осадки прекратятся, а давление стабилизируется на уровне 752 мм ртутного столба.

Таким образом, в начале мая в Москве леденящих дождей и холода –10 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в начале мая в Санкт-Петербурге

С 1 по 4 мая в Санкт-Петербурге установится солнечная погода с температурой +12–15 градусов днем и +5–7 градусов ночью. Влажность составит 55–60%, ветер восточный, 3–4 м/с. Осадки маловероятны, что создаст идеальные условия для прогулок по набережным.

С 5 по 7 мая придет циклон с Балтийского моря, который принесет дожди и похолодание. Дневная температура упадет до +4–10 градусов, ночная — до +1–3 градусов. Вероятны мокрый снег и порывистый ветер до 6 м/с, особенно в пригородах. Давление понизится до 750 мм ртутного столба, а влажность превысит 85%

С 8 по 9 мая погода в Северной столице стабилизируется. Днем воздух прогреется до +12–14 градусов, ночью — до +5–7 градусов. Облачность сохранится, но осадки прекратятся. Ветер сменится на юго-западный, 3–4 м/с.

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