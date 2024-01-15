Квартиры в элитном районе Москвы подешевели из-за трудного подростка Поведение трудного ребенка снизило цены на квартиры в элитном районе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на жилье в одном из домов в микрорайоне Олимпийская деревня на западе Москвы снизились по сравнению с соседними из-за выходок местного трудного подростка, рассказали в беседе с KP.RU жители дома. По их словам, на ребенка написали более 90 заявлений в полицию, однако правоохранители долгое время ничего не могли с ним поделать.

Квартиры в девятом доме, где он живет, стоят дешевле, чем в остальных корпусах Олимпийской деревни, — рассказали жители.

Как пишет издание, согласно данным сайтов недвижимости, квадратный метр жилья в любом из 18 корпусов микрорайона стоит 320–350 тысяч рублей, однако в доме, где проживает подросток, «квадрат» стоит почти на 100 тысяч рублей меньше.

Соседи рассказали изданию, что ребенок жестоко обижал других детей, царапал автомобили, разрисовывал подъезды граффити, кидался из окна бутылками и яйцами, а когда дворники пытались убирать этот мусор, выливал на них кипяток. Кроме того, юноша регулярно будил жителей дома, подолгу крича в 5 часов утра «Доброе утро!» на весь двор.

Сейчас подростку 15 лет. За последние два года в полицию на него было подано 91 заявление, пишет издание. Однако мать ребенка предъявляла правоохранителям справку о его психических отклонениях, потому ни участковый, ни сотрудники прокуратуры не могли ничего сделать.

По словам соседей, после того как молодой человек изрисовал дома во дворе нецензурными граффити, против него завели дело о вандализме. При этом вместо уголовного наказания суд направил его на принудительное лечение. Как пишет издание, жильцы микрорайона признались, что с начала года во дворе стало тихо, но не знают, надолго ли это.

Ранее двоих подростков в Москве родители заставили вымыть 17 этажей в подъезде, в котором школьники оплевали зеркало и помочились на лестничной клетке. Хулиганство детей попало на камеры видеонаблюдения, а кадры опубликовали в чате дома.