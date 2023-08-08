Квартиру в Москве затопило фекалиями В Москве квартиру затопило отходами из-за прорыва канализации

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В доме на Парковой улице в Москве одну из квартир затопило фекалиями и отходами из-за прорыва канализации. Хозяйка жилья рассказала «360», что ей пришлось делать внеплановый ремонт за свой счет. По словам владелицы квартиры, она обнаружила произошедшее, когда вернулась домой около полудня.

Как уточняет издание, жительница сразу обратилась в клининговую компанию, к сантехникам, в санэпидемстанцию, управляющую компанию и ГБУ «Жилищник. На вызов прибыл сантехник, который закрутил трубы, он пояснил, что квартиру залили соседи. Сотрудники клининговой компании провели все необходимые работы, им также пришлось вскрыть пол. Как сообщила женщина, ремонт обошелся в 80 тысяч рублей. В санэпидемстанции зафиксировали масштаб потопа, а также составили необходимые протоколы.

Женщина уточнила, что в «Жилищнике» и управляющей компании на звонок ей ответили не сразу. После этого пообещали прислать специалиста, который должен прийти в течение 12 часов, но этого так и не произошло. Хозяйка квартиры добавила, что пойдет в организацию и составит письменную заявку. Она также планирует пригласить независимого эксперта, который оценит ущерб.

В подмосковном Красногорске ранее 73-летний мужчина захлебнулся сточными водами в канализации. Погибший был сотрудником водоканала. Тело мужчины обнаружил его коллега. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.