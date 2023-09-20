Квартира загорелась в многоэтажке на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы в квартире жилого многоэтажного дома произошел пожар. Мужчина начал звать на помощь из окна девятого этажа — он кричал, что задыхается от дыма. На место прибыли спасатели, рассказал «360» источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в доме по улице Островитянова. Как уточняет издание, в подъезде из-за возгорания произошло небольшое задымление. На место прибыли пожарные. Причина пожара на данный момент не установлена.

При этом отмечается, что площадь пожара составила всего 0,5 кв. м. Огонь удалось потушить еще до прибытия спасателей и пожарных. По некоторым данным, в квартире горели личные вещи. Информация о взрыве, которую в МЧС передал заявитель, не подтвердилась.

В многоэтажном доме в подмосковной Балашихе ранее произошел взрыв. По данным МЧС, несколько этажей дома обрушились. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, причиной случившегося стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. В результате три человека погибли.

Позже стало известно, что в многоэтажке произошло повторное обрушение. На месте происшествия работали спасатели, которые оказались под завалами. Двое из них погибли, еще четверо пострадали.