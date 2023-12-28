Квартира полыхает в одном из домов в Бибирево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бибирево горит квартира в многоэтажке. Telegram-канал Readovka публикует видео пожара. На кадрах видно, как из окон валит черный дым.

Как пишет канал, предположительно, загорелось жилище на 18-м этаже. Пока неизвестно, есть ли внутри квартиры люди. На месте работают экстренные службы.

Накануне пожар произошел в квартире жилого дома на Чертановской улице. По данным столичного управления МЧС России, возгорание возникло в одном из помещений и было оперативно ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал, эвакуация жильцов также не проводилась.

23 декабря пожар произошел в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы. Выяснилось, что в торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра.

До этого в Мытищах загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Причиной пожара стало короткое замыкание из-за включенной в розетку новогодней гирлянды. Из-за большого количества припаркованных во дворе машин пожарные автомобили долго не могли подъехать к дому. В результате происшествия погибли женщина и ее трехлетний сын.