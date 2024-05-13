Курьеры в деревне Голубое нарисовали в лифте мужской половой орган В Подмосковье двух курьеров могут наказать за неприличный рисунок в лифте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковной деревне Голубое ищут курьеров известного маркетплейса, которые нарисовали на доске для объявлений в лифте многоэтажного дома мужской половой орган, передает «Осторожно, Москва» со ссылкой на местную жительницу. Двоих хулиганов удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

Когда жители начали просматривать записи с камер, они увидели не только самих вандалов, но и их перформанс. Сначала один из курьеров показал на камеру ягодицы и средний палец. На обратной дороге его напарник расстегнул ширинку и показал свой половой орган.

Поступила жалоба, что нарисовали член на стене в лифте, я начала просматривать камеры, и тут сюрприз, — рассказала председатель дома.

Жильцы обратились в полицию и маркетплейс с просьбой разобраться в ситуации и наказать хулиганов. Все произошедшее они смогли натворить за время, пока поднимались на 15-й этаж.

5 мая стало известно, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что мальчику 12 лет. Инцидент произошел на проспекте Художников.