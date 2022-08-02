Курьер «Яндекса» на самокате сбил женщину с ребенком в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьер на самокате сбил женщину с ребенком на улице Октябрьская на северо-востоке Москвы. Видео, на котором показан момент столкновения курьера с пешеходами, опубликовали в Telegram-канале «НТВ». После того, как курьер врезался в прохожих, женщина с ребенком упали на асфальт. Пострадавших госпитализировали, а виновнику происшествия ограничили доступ к выполнению заказов.

На северо-востоке Москвы курьер «Яндекса» на самокате сбил женщину с ребенком. По данным СМИ, пострадавших госпитализировали. А мужчине, который их сбил, временно ограничили доступ к заказам, — сказано в сообщении.

Как сообщает АГН «Москва», руководство «Яндекса» начало проверку инцидента. В пресс-службе фудтех-направления «Яндекс Go» уточнили, что курьер не стал уезжать после того, как врезался в женщину с ребенком, дождавшись приезда скорой помощи и сотрудников полиции.

Во время инцидента курьер не покинул место происшествия, а также дождался скорой помощи и полиции. Сейчас ему временно ограничен доступ к заказам, как минимум до конца разбирательств, — пояснили в компании.

Ранее 26-летний мужчина скончался в больнице от травм, которые он получил при падении с самоката на улице Барвихинская на западе Москвы. Смерть наступила в ночь на 24 июня. За жизнь пациента почти неделю боролись врачи ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, однако спасти мужчину не удалось.