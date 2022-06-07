Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда Vogue Долецкую в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алёна Долецкая

Курьер на электровелосипеде сбил в центре Москвы экс-главреда российского Vogue Алену Долецкую, сообщает Telegram-канал Baza. У журналистки диагностировали закрытый перелом руки. Виновник происшествия скрылся.

Курьер с места аварии скрылся, сейчас его личность устанавливается, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД России по Москве заявили NEWS.ru, что 6 июня в полицию поступила телефонограмма об обращении в медучреждение женщины с телесными повреждениями. Пострадавшая сообщила, что неизвестный на электровелосипеде совершил на нее наезд в Кропоткинском переулке. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что стационарные парковки с электросамокатами «начали массированное наступление» в Москве и появляются в том числе во дворах жилых домов. При этом только за 2021-й в России было официально зарегистрировано более 700 ДТП с участием этого типа транспорта.

С 2020 по 2021 год темпы прироста погибших в результате ДТП с электросамокатами составили почти 190%, 800 человек получили травмы, включая 140 детей до 16 лет.