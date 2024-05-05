Курьер на электровелосипеде наехал на девочку и скрылся В Москве госпитализировали восьмилетнюю девочку после наезда электровелосипеда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьер службы доставки на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, в результате столкновения ребенок получил травмы, несовершеннолетнюю доставили в больницу. При этом сам доставщик не оказал девочке первую помощь и скрылся с места происшествия.

По предварительной информации, во дворе жилого дома на ул. Ярцевская водитель электровелосипеда службы доставки сбил ребенка и покинул место происшествия. Восьмилетняя девочка доставлена в больницу, — говорится в публикации.

Насколько тяжелые травмы получила пострадавшая, не уточняется. Прокуратура Западного административного округа Москвы контролирует выяснение обстоятельств случившегося.

Ранее пресс-служба МВД по Ленинградской области сообщила о наезде автомобиля Opel Corsa на мотоцикл Lifan, на котором передвигались 16-летний подросток без прав и его 17-летний друг. В результате аварии оба несовершеннолетних были госпитализированы, младшего из них спасти не удалось.

Также ранее СМИ сообщали о наезде грузовика с мороженым на 29 детей во время их выступления в Киргизии. Минимум 18 пострадавших доставили в больницу, семеро находятся в реанимации, из них трое — в тяжелом состоянии.