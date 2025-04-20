Купившие билеты в Египет туристы почти на сутки застряли в аэропорту В Шереметьево рейс в Египет задержали почти на 20 часов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейс из Москвы в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх задержали практически на 20 часов, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в Шереметьево застряли более 100 пассажиров. Вылет ожидался еще в 5 утра, однако рейс перенесли сперва на 18:20, а после — на 21:40.

Как уточнил канал, сотрудники Шереметьево предоставили туристам ваучер на одну тысячу рублей. Кроме того, им предложили бесплатный автобус до гостиницы. При этом египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines никак не комментировала ситуацию.

Часть купивших билеты граждан уехала обратно домой, чтобы там переждать задержку рейса. Возмущенные туристы намерены требовать компенсации от туристических агентов и авиакомпании за потерянный день отпуска.

Ранее появилась информация, что в столичном аэропорту Внуково готовится к аварийной посадке следующий из Санкт-Петербурга самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия». Утверждалось, что при попытке приземлиться у лайнера вышла только передняя стойка шасси, из-за чего он делал круги над аэропортом.

Через некоторое время в Росавиации опровергли сообщения о якобы аварийной посадке самолета SSJ 100 во Внуково. Там уточнили, что воздушное судно благополучно приземлилось, нарушений в работе шасси не зафиксировано.