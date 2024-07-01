Купить билет на концерт Канье Уэста: где пройдет, стоимость, дата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Канье Уэст в представлении ИИ

Концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября, рэпер приезжал в российскую столицу, чтобы выбрать площадку, сообщают Telegram-каналы. Где купить билет, какова стоимость и где пройдет выступление?

Где пройдет выступление рэпера

Организаторы рассматривают два основных места для проведения концерта Канье. Первым местом считаются «Лужники», а в качестве альтернативы выступает более современная арена — стадион «Динамо», также известный как «ВТБ Арена». После обеда в ГУМе 30 июня рэпер вместе с Гошей Рубчинским, юбилей которого также послужил поводом для приезда артиста, съездили в «Лужники», а затем осмотрели вторую площадку.

Фирма «Арт лайф», которая будет организовывать концерт, хочет провести выступление в «Лужниках». Выбор обусловлен большой вместительностью стадиона. Самому же Канье больше понравилась «ВТБ Арена». Решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования.

Где купить билеты на концерт Канье, стоимость

Официальные сведения о продаже билетов пока не поступали. Однако на «Авито» еще накануне появились соответствующие объявления. «Продавец» заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе «1930». Утверждается, что билет обойдется в 850 рублей. Афиша также «соврала» и о дате концерта, обозначив 5 июля. Позже «Авито» закрыло объявление и заблокировало продавца.

Всего, по данным площадки, вчера было заблокировано около пяти объявлений мошенников, которые хотели нажиться на приезде рэпера в Москву.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Канье Уэст в представлении ИИ

Что известно о поездке рэпера в Москву

Утром 30 июня продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье в столицу. Она заявила, что артист остановился в центре Москвы, и допустила, что рэпер может дать концерт в «Лужниках».

«Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“! Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно, неделю максимум!» — написала Рудковская.

Журналистка Ксения Собчак показала в своем Telegram-канале видео, где Канье Уэст и главный дизайнер его бренда Гоша Рубчинский осматривают Красную площадь. Знаменитости были на крыше ГУМа.

«Только что говорила с Гошей лично — Канье вчера в ресторане „Белуга“ отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда, завтра поедет смотреть площадки для концерта („Лужники“ первым делом), но самого концерта в эти дни не будет, это частный визит. Сейчас он отсыпается», — сообщила Собчак.

О чем говорит приезд Канье в Россию

Приезд Канье Уэста говорит о провале отмены любых гастролей зарубежных артистов в России, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что Россия остается точкой притяжения для самых разных людей, а предрассудки не влияют на российское гостеприимство по отношению к западным звездам.

«Мы рады всем, кто прибывает в нашу страну с намерением познакомиться с культурой, искусством или просто полюбоваться природой. За русским гостеприимством дело не станет, особенно если люди приезжают с уважением и искренним интересом. Наша культура столь широка и всеобъемлюща, что любые предрассудки ей нипочем. Она становится только богаче. Провал „отмены“ в отношении России был очевиден, и вот очередное доказательство этому», — сказал Толмачев.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Канье Уэст не стал первым западным артистом, который приехал в Россию в сложное для страны время. По его словам, зарубежные исполнители гастролировали и при СССР.

«Всегда сложная ситуация в мире, сколько лет живу, я не помню, чтобы в мире была простая ситуация. А помню я еще Брежнева — и раннего, и позднего. И тогда тяжелая ситуация была и гастролеры приезжали к нам», — сказал критик.

Он обратил внимание на то, что иностранные артисты и дальше будут приезжать в Россию, так как страна до сих пор является центром мира с большим количеством мыслей и идей. Соседов также заметил, что часто музыканты едут в РФ из-за особо теплого приема, которого не получают в других государствах.

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