Куклачев высказался о смертной казни для живодеров Куклачев не поддержал идею о смертной казни для живодеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил NEWS.ru, что не поддерживает идею смертной казни для живодеров. По его словам, нельзя отвечать злом на зло. Дрессировщик уверен, что нужно демонстрировать личный пример и постоянно проводить работу о необходимости бережного отношения к животным.

Если доброта начнет уничтожать зло, так она превращается сама в зло. Только объяснять, только рассуждать. Здесь главное, я понял, — личный пример. Вот я своим личным примером вам всем показываю всей своей жизнью, — отметил Куклачев.

Он считает, что в этой связи его программа «Школа доброты», должна получить поддержку правительства и большее распространение. Эта инициатива направлена содействие культурному воспитанию подрастающего поколения. Куклачев пожаловался на «чиновничий произвол» и выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит его инициативу.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова заявил, что маленькие дети могут причинять вред животным неосознанно, потому что не обладают эмпатией и в раннем возрасте они еще не знают, как себя вести. По ее словам, ребенок может замахнуться или схватить питомца за хвост не из жестокости, а потому что так он познает мир. Также ребенок может проявлять жестокость по отношению к животным, если дома его подвергают физическим наказаниям, отметила специалист.