«Кубинская мафия» требовала от бьюти-мастера в Москве 36 тысяч рублей Кубинцы в Москве требовали от соотечественницы 36 тысяч, потраченные на наращивание волос

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Четверо кубинцев напали на мастера по наращиванию волос в Москве, передает Telegram-канал «Baza». Один из участников нападения был вооружен пистолетом, но не успел им воспользоваться. Они требовали от мастера по наращиванию волос 36 тысяч рублей, которые ранее одна из клиенток заплатила за услугу.

Инцидент произошел спустя шесть дней после того, как в салоне закатила скандал девушка, приехавшая из Кубы. Ей не понравился результат работы и она требовала вернуть выплаченную сумму. Когда ей сказали, что могут вернуть деньги, предварительно сняв нарощенный материал, она отказалась и пригрозила скорым визитом «кубинской мафии».

Заметившие в салоне «кубинскую мафию» очевидцы вызвали полицию, после чего злоумышленники скрылись и более не напоминали о себе бьюти-мастеру.

Ранее в московском Медведково пьяный мужчина попытался напасть на шаурмиста. Ему не понравилось, как тот приготовил ему фастфуд в лаваше. Мужчина начал бросать в продавца камни, урну, а после попытался влезть на витрину, призывая его к драке. Шаурмист долго терпел нападки, но, когда агрессор полез на витрину, ударил его ножом.