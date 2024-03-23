Кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле»? Приметы, какую машину ищут

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Что известно о боевиках, на какой машине они были, задержали ли кого-то из преступников силовики?

Что известно о теракте на данную минуту

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 21 человек госпитализирован после теракта в «Крокус Сити Холле», четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Воробьев подтвердил данные ФСБ — 40 погибших и около 100 пострадавших.

Telegram-канал Baza сообщает, что число раненных в результате теракта в Подмосковье увеличилось до 140, из них 77 человек госпитализированы.

Фото: t.me/vorobiev_live Андрей Воробьев

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле», ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники СОБРа Росгвардии покинули здание из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше.

«Несмотря на пожар, спецназ полностью „отработал“ подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — заявил Хинштейн.

Кровля здания частично обрушилась. «Интерфакс» сообщает, что пожарные остановили распространение огня в комплексе.

На подземной парковке в «Крокусе» могут быть заминированы гражданские авто, сообщил NEWS.ru источник, близкий к оперативному штабу. Официального подтверждения этой информации нет.

Приметы террористов, стрелявших в «Крокус Сити Холле»

По Cети распространился список разыскиваемых за нападение на «Крокус Сити Холл» пятерых мужчин, однако Telegram-канал Baza выяснил, что это фейк. По информации журналистов, на листовке фотографии боевиков, которых убили во время перестрелки в Ингушетии в начале марта. Мужчины были предполагаемыми сообщниками Амирхана Гуражева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидцы сообщили, что на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах. Один из свидетелей ЧП рассказал, что успел заметить только одного боевика — он был одет в черную одежду.

Сообщается, что террористы были в бронежилетах и с рюкзаками. Кроме того, он уточнил, что некоторые несли в руках АКМ.

«Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью», — рассказал свидетель ЧП.

Количество нападавших точно не известно. Разные источники сообщают, что их число колеблется от 3 до 20 неизвестных в камуфляже.

Сообщается, что один из подозреваемых в совершении теракта задержан в Красногорске. По предварительным данным, четверым боевикам удалось скрыться с места преступления. Эти данные не подтверждены.

Силовики также задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла». Их доставили в отдел для выяснения обстоятельств, сообщает SHOT.

Что за автомобиль может быть связан с терактом

Baza пишет, что по подозрению в причастности к ЧП в «Крокус Сити Холле» разыскивается белый Renault Clio с номерами Тверской области. При этом, как уточняют журналисты, сами номера могут быть поддельными.

Второй автомобиль, который разыскивают спецслужбы, — серый Renault Fluence. Ориентировка на этот автомобиль также передана во все отделы Москвы, Подмосковья и ближайших регионов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал Win/Win указывает, что к теракту может быть причастен Киев, поскольку спецслужбы других государств уже сообщили Москве о том, что у них нет информации в связи с ЧП. Эта информация официально не подтверждена.

Позднее в ГУР Минобороны Украины заявили, что не имеют отношения к теракту.

Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве 22 марта. В Вашингтоне назвали случившееся «ужасающим нападением». США пытаются получить больше информации о происходящем.

В Telegram также распространилась информация, что ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство» (организация признана террористической, деятельность запрещена). В каналах мессенджера публикуется картинка с якобы релизом организации. Отмечается, что это фейк — ИГ не использует подобный информационный шаблон в течение нескольких лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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