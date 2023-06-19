Кто пойдет против Собянина: галерея кандидатов на выборах мэра Москвы На пост московского градоначальника пока претендуют девять человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Собянин

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября, сказано в постановлении Московской городской думы. Кандидаты на этот пост могут быть выдвинуты до 7 июля, до этой же даты продолжится сбор подписей в их поддержку.

Кандидаты на должность мэра Москвы выдвигаются политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, или их региональными отделениями, а также в порядке самовыдвижения, говорится в постановлении Мосгордумы.

Действующий глава российской столицы Сергей Собянин вновь выдвинулся на пост главы города от партии «Единая Россия». Также заявки на участие в выборах подали кандидаты от партии «Новые люди» Владислав Давынков, от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев, от ЛДПР зампредседателя Госдумы РФ Борис Чернышов, от КПРФ — внук Геннадия Зюганова Леонид Зюганов, от Партии возрождения России (ПВР) Сергей Залетин.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Среди кандидатов есть и самовыдвиженцы. Это 59-летний электромонтер Александр Горлов из Саратова, а также — 33-летний генеральный директор одной из компаний Иосиф Джагаев. Еще один кандидат — Жанна Горбачёва, в 2022 году избранная от КПРФ депутатом района Северное Тушино.

Между тем Сергей Митрохин, рекомендованный к выдвижению в мэры Москвы региональным советом отделения партии «Яблоко», 16 июня отказался от участия в выборах, предположив, что его не допустят до участия в избирательной кампании из-за позиции по украинскому конфликту.

Кандидаты в мэры Москвы — в фотогалерее NEWS.ru.