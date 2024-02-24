Крыша парковки рухнула на Porsche Panamera и еще 30 иномарок в Москве Крыша наземной парковки обрушилась на автомобили на севере Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На севере Москвы крыша наземной парковки обрушилась на автомобили, сообщил «360» со ссылкой на источник. По его данным, инцидент произошел на 90-м километре МКАД, под обвалом оказались не менее 15 машин.

По предварительной информации, площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. По данным «360», обошлось без пострадавших. РЕН ТВ показал видео с места. На кадрах видно, что целый ряд машин на наземной парковке оказался под завалившейся пластиковой крышей. Предположительно, навес рухнул под тяжестью снега. По данным канала, у автомобилей нет серьезных повреждений, потребуется косметический ремонт.

Telegram-канал SHOT пишет, что под завалами оказались не менее 30 автомобилей, в том числе иномарки Porsche Panamera, Mitsubishi Lancer, Kia Ceed, Mitsubishi Outlander, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz.

Кровля обвалилась на охраняемой парковке в Северном Медведково, уточняет канал. На месте работают экстренные службы.

Ранее на этой неделе автомобиль Peugeot Partner с ребенком внутри упал с моста на МКАД. Авария произошла в районе автомобильного вокзала «Южные ворота». Ни водитель, ни 10-летний пассажир не пострадали. Владелец авто рассказал, что пропустил свой поворот и пытался перестроиться.