Крупный пожар вспыхнул на юге Москвы Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы произошел крупный пожар, на место направились экстренные службы. Возгорание случилось на улице Дорожной, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Улица Дорожная, дом 3, корпус 14. Происходит горение мусора на открытой площадке, — сообщили в МЧС.

Площадь возгорания уточняется.

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Изначально поступило сообщение о пожаре в районе улицы Подольских Курсантов, дом 18, корпус 1.

Очевидцы запечатлели на видео высокий густой столб серого дыма в районе ЧП.

Согласно предварительной информации, пожар вспыхнул на территории мусоросортировочного комплекса, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Огонь тушат.

Установление обстоятельств и причин пожара проконтролирует Чертановская межрайонная прокуратура.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области загорелся торговый рынок «Классик». По данным регионального МЧС, огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.