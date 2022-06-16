Крупный пожар произошёл в жилом доме в центре Москвы

Фото: 50.mchs.gov.ru

Крупный пожар произошёл в семиэтажном доме на Тверской, д. 27, стр. 1 в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На данный момент известно, что в доме дореволюционной постройки горит кровля, идёт эвакуация людей. Дом был построен в 1902 году.

По предварительным данным, пострадавших нет, многие успели самостоятельно эвакуироваться.

Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. Старая постройка осложняет работу пожарных. На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов.

Ранее, ночью 16 июня, на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар. Причиной возгорания стала разгерметизация, случившаяся из-за 1400 мм разрыва трубы.