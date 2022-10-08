Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Московской кольцевой автомобильной дороге произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. По информации департамента, столкновение произошло на внутренней стороне 57-го км автодороги. На месте работают оперативники. Автомобильное движение в районе затруднено.

На внутренней стороне 57-го км МКАД (у развязки с Молодогвардейской улицей) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются, — сказано в сообщении.

По информации «Осторожно, Москва», в результате ДТП есть пострадавшие.

Ранее на севере Москвы водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 100 проехал на красный свет, врезался в другую машину и сбил двух пешеходов. Предположительно, за рулем иномарки мог находиться начальник отдела МВД России по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Пострадавшие, как указали в источнике, остались живы: их госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга.

До этого стало известно, что в Ленобласти госпитализировали шесть человек, пострадавших в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. Полиция и прокуратура проводят проверки по факту аварии.