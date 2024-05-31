Кровь выдала преступника спустя восемь лет после нападения Прокуратура Москвы нашла напавшего на ювелирный магазин мужчину по крови

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Прокуратура Москвы сообщила, что нашла мужчину, который более восьми лет назад напал на ювелирный магазин. Разбойника обнаружили по крови. Злоумышленник поранился о витрину, оставив биологические следы.

Теперь мужчина предстанет перед Московским городским судом. Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Москвы. Фигурант содержится под стражей. Вину он признал частично, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного органа, пятеро вооруженных злоумышленников ворвались в помещение на улице Знаменские Садки 7 октября 2015 года. Один из них заметил охранника и трижды выстрелил в него, после чего тот скончался. Фигуранты использовали топор и рукоятку пистолета, чтобы разгромить витрины и похитить ювелирные изделия. Завершив налет, организованная группа скрылась с похищенными предметами на сумму более 3,7 млн рублей.

Преступление оставалось нераскрытым, пока прокуратура Москвы не проанализировала доказательства и не провела повторную генетическую экспертизу. Злоумышленником оказался 43-летний мужчина. Именно он совершил выстрел в охранника.

В начале мая грабители вынесли из магазина в городе Узловая Тульской области ювелирные украшения. Сумма похищенных товаров составляла 20 млн рублей. За пять минут грабители забрали украшения с 10 стендов и скрылись с места преступления на старом автомобиле ВАЗ 2107. Машину обнаружили в двух километрах от места происшествия.