«Крокус Сити Океанариум» предложил акцию для детей на День семьи

Фото: Пресс-служба Крокус Сити

«Крокус Сити Океанариум»

«Крокус Сити Океанариум» пригласил всех желающих на празднование Дня семьи, любви и верности 8 июля. Гости увидят самых удивительных животных планеты, а дети до 14 лет смогут посетить экспозиции Океанариума бесплатно по билетам «семейный 2+1» и «семейный 2+2», сообщает пресс-служба заведения.

Посетителей ждут три экспозиции: «Моря и Океаны», «Реки и Озёра», «Джунгли». Желающим удастся познакомиться более чем с тремя тысячами обитателей на несколько часов перенестись в мир спокойствия морской фауны, райских птиц и тропических растений.

Отмечается, что билеты по формулам два взрослых и один ребёнок до 14 лет или два взрослых и два ребёнка до 14 лет, купить по специальной цене можно только на сайте crocus-oceanarium.ru с 1 июля 2022 года до 22:00 08 июля 2022 года. Стоит семейный билет 2600 рублей, дети до трёх лет включительно проходят по одному билету со взрослым.

Ранее «Крокус Сити Океанариуме» анонсировал ряд мероприятий и конкурсов с 11 по 13 июня в честь Дня России. В частности, гостям предложили поиграть в «крокодила» с водолазом, который показывает различные фигуры, а посетителям приходится их угадать. Дети постарше и взрослые могли окунуться в мир культового произведения Жюля Верна в аудиоспектакле «Тайна Наутилуса». В компании певца Тимура Родригеза им предложили много интересных фактов про обитателей морей и океанов.